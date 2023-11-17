Hekimhan Arapgir Darende Arguvan Yazıhan Dikkat! Bu mahallelerde saatler sürecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi’ne,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ayvalı, Ağılyazı mahallerine,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Çarşı, Hocaali, Aşağıyenice, Cömertli, Kayakesen, Berenge, Köseoğlu, Yeni mahallerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca mahallerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Deregezen, Taşdelen, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Morhamam, Yeni, Eskiarapgir, Boğazlı, Meşeli Sugeçti mahallerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece, Aşağısülmenli, Yukarısülmenli, Bahçelievler, Tepebağ, Asar, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, İsaköy, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Narmikan, Tarlacık, Çiftlik, Yürektaşı, Kömürlük, Gökağaç, Asmaca, Çavuşköy, Parçikan, Doydum, Yoncalı, Güveçli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Armutlu, Karahüyük, Kuruttaş, Güngören, Kızık, Çakmak, Bozan, Yeniköy, Çayırlı, Konakbaşı, Akören, Eymir, Karababa, Gümüşlü, Koçak, Çayırlı, Koyuncu, Kızıluşağı, Koçak mahallelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Karaca, Boztepe, Boyaca, Ambarcık, Eğribük mahallelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya mahallelerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.