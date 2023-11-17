Üniversite öğrencilerine müjde Öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, OHAL ilan edilen illerde oturan üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin, öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanacak.

Buna göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak. Söz konusu öğrencilerden 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilecek.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.