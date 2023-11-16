“Malatya’da 7’lik deprem olmaz” “Akçadağ ve Sürgü’ye dikkat!”

Malatya iki gündür depremlerle uyanıyor. Bu bağlamda çeşitli yorumlar da yapılıyor. Malatya için yazılıp çizilen kötü senaryoları eleştiren Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, burada 7’lik deprem beklemediğini açıkladı. İçelli, Sürgü ve Akçadağ’a dikkat çekerek, olası riskleri anlattı.

MALATYA FAYI, ÇÖŞNÜK, DOĞANŞEHİR…

“Hangi faylar yırtıldı ve deşarj oldu? Malatya Fayı’nda olası deprem büyüklüğü, sismik risk nedir?” sorularına cevap veren Serkan İçelli, yırtılan fayları şöyle sıraladı:

- Ölüdeniz Yitim Zonu: Narlı ve Pazarcık.

Doğu Anadolu Fayı: Gölbaşı/Türkoğlu, Erkenek, Amanos, Çelikhan/Pütürge (2020)

Malatya Fayı: Çöşnük, Doğanşehir, Seyituşağı Çardak Fayı, Savrun Fayı kuzey parçası.

Nurhak fay sistemi.

Kıbrıs yayının uzantısı olan Antakya Fay Zonu (20 şubat)

Kozan fayı (25 Temmuz)

İçelli,

“Bu fay ve segmentlerde, ayrıca komşu sistemlerde orta büyüklükte artçı ve bağımsız depremler olağandır”

dedi.

“7’LİK DEPREM SENARYOSU ÇİZENLERİN HEPSİ HALT ETMİŞ”

6 Şubat’ta yırtılan fayları anlatan ve Malatya özelinde değerlendirme yapan Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli,

“Bizim yırtılmayan fayımız Sürgü Fayı. Sürgü Fayı’nda deprem bekliyoruz. Ortalama 6 civarında deprem oradan gelir. Akçadağ’a doğru bir gerilim var. Çöşnük Fayı zaten yırtıldı. Malatya civarında, Adıyaman’da 7’lik deprem senaryosu çizenlerin hepsi halt etmiş. Sürgü ve Akçadağ yırtılmadı. Pütürge Segmenti, Elazığ tarafı zaten yırtıldı 2020’de… Malatya halkına geçmiş olsun, çevre illere de… 5 civarı depremlere hazır olmakta fayda var”

sözlerine yer verdi.