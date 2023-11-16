Bakan Güler ve Ağbaba arasında S-400 tartışması

TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevaplayan Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan S-400’e dair diyalog gündem oldu.
İŞTE O DİYALOG
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür.
CHP'li Veli Ağbaba: Niye kullanmıyorsunuz
Bakan Güler: Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinası mı?
“S-400’E İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ANDA DÜĞMEYE BASARIZ”
Bakan Güler, S400 hava savunma sisteminin faal durumda olup olmadığına ilişkin soru üzerine,
“Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok. S400’e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız”
diye konuştu.
CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Niye kullanmıyorsunuz?” sorusuna ise Bakan Güler, "Bu çamaşır makinesi mi?” cevabını verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.