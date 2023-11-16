Bakan Güler ve Ağbaba arasında S-400 tartışması

TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevaplayan Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan S-400’e dair diyalog gündem oldu.

İŞTE O DİYALOG

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür.

CHP'li Veli Ağbaba: Niye kullanmıyorsunuz

Bakan Güler: Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinası mı?

“S-400’E İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ANDA DÜĞMEYE BASARIZ”

Bakan Güler, S400 hava savunma sisteminin faal durumda olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

“Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok. S400’e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız”

diye konuştu.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Niye kullanmıyorsunuz?” sorusuna ise Bakan Güler, "Bu çamaşır makinesi mi?” cevabını verdi.