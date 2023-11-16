- Gündem

Bakan Güler ve Ağbaba arasında S-400 tartışması

ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevaplayan Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan S-400’e dair diyalog gündem oldu.
Bakan Güler ve Ağbaba arasında S-400 tartışması mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevaplayan Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan S-400’e dair diyalog gündem oldu.

İŞTE O DİYALOG

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür.
CHP'li Veli Ağbaba: Niye kullanmıyorsunuz
Bakan Güler: Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinası mı?

“S-400’E İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ANDA DÜĞMEYE BASARIZ”

Bakan Güler, S400 hava savunma sisteminin faal durumda olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

“Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok. S400’e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız”

diye konuştu.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Niye kullanmıyorsunuz?” sorusuna ise Bakan Güler, "Bu çamaşır makinesi mi?” cevabını verdi.

# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, S-400, TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu, tartışma

Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL