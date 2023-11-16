Bu menü tüm dünyanın dilinde Titanik’in son hatırasında “kayısı” detayı

İngiltere’nin Southampton limanından New York’a gitmek üzere yola çıkan Titanic, Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi. 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülmüştü. 1912'de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. Batışı 1.514 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.

84 BİN STERLİN KARŞILIĞINDA SATILDI

Bir asırdan daha uzun süredir Atlas Okyanusu'nun binlerce metre altında yatan Titanik, geçtiğimiz cumartesi günü yeniden gündeme geldi. Titanik’ten kurtarılan bir menü, yapılan müzayede ile tam 84 bin sterlin karşılığında satıldı. Gemideki birinci sınıf yolculara sunulan bu akşam yemeği menüsünde öyle yemekler vardı ki, şu sıra herkes bunu araştırıyor.

O MENÜDE NE VARDI?

Peki, 15 Nisan 1912 gecesi bir buzdağına çarparak batmadan önce gemideki birinci sınıf yolculara sunulan yemekte neler vardı? Menü 11 Nisan tarihini kapsıyor ve “Hors D'Oeuvre Varie” yani “Çeşitli Giriş Yemekleri” başlığını taşıyor. Söz konusu zengin menüsünde istiridye, et suyuna çorba, amiral kanepesi ve kuşkonmaz kreması gibi başlangıçlar yer alıyor. Ayrıca ana yemekler olarak Hollandez soslu somon balığı, kızarmış Whitebait balığı ve çeşitli usullerle pişirilmiş dana eti ile güvercin eti, nane soslu bahar kuzusu, fırında kızarmış tavuk, hardal soslu dana bonfile gibi çok çeşitli yemekler bulunuyor.

TATLI OLARAK KAYISILI TURTA

Menüde tatlı olarak bulunan ürünler ise iştah açıyor. Nitekim Victoria pudingi, bir tür kayısı tatlısı olan Apricots Bordaloue, petits mocha (küçük kekler), Fransız usulü dondurma gibi seçenekler sunulmuştu.

APRİCOTS BORDALOUE/ KAYISILI BORDALOUE TARİFİ

KAYISI VE KAYISI REÇELİNDEN YAPILIYOR

Marie Claire’de anlatılan tarif şu şekilde:

TARİFİN MALZEMELERİ

1 kg olgun kayısı

300 gr pudra şekeri

4 dl su

5 yemek kaşığı kayısı reçeli

Frangipan kreması için:

3/4 litre süt

100 gr un

3 yumurta

150 gr pudra şekeri

18 adet küçük makarna

TARİFİN HAZIRLANMASI

Frangipan kreması:

Sütü ısıtın.

Yumurtaları şekerle karıştırın ve karışım beyazlaşana kadar karıştırın; un ekleyin, iyice karıştırın.

Kaynayan sütü yavaş yavaş dökün. Isıya dönün. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. 3 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Makaronları dikkatlice ezip kremaya ekleyin. Soğumaya bırakın.

Kayısıların pişirilmesi:

İkiye bölün, çekirdeğini çıkarın. Dört veya beş tanesini kaynar su dolu bir tencereye atın, birkaç saniye sonra bir kevgir yardımıyla çıkarın.

Kayısıların kabuklarını zarar görmeyecek şekilde dikkatlice çıkarın.

Suyu ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. 3 dakika kaynattıktan sonra kayısıları beş veya altışar yarım olarak atın. 3 dakika kaynamaya bırakın. Şuruptan çıkarın ve dikkatlice büyük bir tabağa koyun. Bütün kayısılar için aynı işlemi uygulayın.

Tencerede kalan şurubu yaklaşık 3 dl’ye düşürün. Kayısıların üzerine 2 dl dökün. Kayısı reçelini şurubun geri kalanıyla birlikte eritin, karıştırın.

Sunum:

Kremayı servis tabağına düzgün bir tabaka halinde yayın. Kayısı yarımlarını güzelce dizmeye dikkat ederek üstüne yerleştirin. Reçel şurubunu her şeyin üzerine dökün. Üzerine önceden kavrulmuş bademleri yayın.

Servis yapmadan önce en az bir saat buzdolabında bekletin.