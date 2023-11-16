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AFAD’tan aylık 3 bin TL’lik yardım kartı Malatya'da da geçerli!

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AFAD, Malatya’nın da içinde olduğu 11 deprem ilinde 64 bin 761 afetzede aileye ESEN Kart dağıtımı yaptığını açıkladı.
AFAD’tan aylık 3 bin TL’lik yardım kartı Malatya'da da geçerli! mask
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AFAD, Malatya’nın da içinde olduğu 11 deprem ilinde 64 bin 761 afetzede aileye ESEN Kart dağıtımı yaptığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“ESEN Kart Projesi ile afetzedelerimizin yanındayız! Konteyner kentlerimizde misafir ettiğimiz afetzede vatandaşlarımızın kendi mutfaklarında yemek pişirmelerine olanak sağlamak için aylık 3.000 TL tutarında market harcaması yapabilecekleri ESEN Kart dağıtımına aralıksız devam ediyoruz”

denildi.

64 BİN 761 AFETZEDE AİLEYE ULAŞTIRILDI

Verilen bilgilere göre bu kapsamda AFAD ve Kızılay işbirliği ile geliştirilen ESEN Kart'ı bugüne kadar Malatya’nın da içinde olduğu 11 ildeki 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldı.
Toplam 658 milyon 569 bin TL tutarında harcama kredisi vatandaşların kartlarına yüklendi.

AFAD,

“Afetzede vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve afetin izlerini silmek için Devletimizin tüm imkanları ve aziz Milletimizin destekleri ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz”

ifadelerini aktardı.

ESEN KART NEDİR?

6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için verilen bu karttan yapılan tespitler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen afetzedeler faydalanabiliyor. Esen Kart 6 Şubat depreminden etkilenen afetzedelere veriliyor. 

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- Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
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Nurcan Aksongür - Ben Nurcan Aksongür İkizce 3 ten oturup herhangi bir kart tan yararlan mi yorum bana esen kartı vermemişler bana gerek duymamışlar galiba saygılarımla

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Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

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