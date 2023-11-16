Minibüs 5 saatlik çalışmayla vadiden çıkartıldı

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Siirt’in Şirvan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada minibüs, yuvarlandığı vadiden 5 saatlik çalışma sonucu çıkartıldı.

Kaza, 14 Kasım'da ilçenin Elmadalı köyü Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin A. (28) idaresindeki 38 BC 892 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak vadiye devrildi. Kazada sürücü, hamile eşi Aysel A. (28) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, Şirvan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Minibüs, Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından 5 saatlik çalışmanın ardından vadiden çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı