Bu haber yemek yapanları korkutacak

Şanlıurfa’da bir kadın yemek yaparken elini karıştırıcıya sıkıştırdı. Parmakları parçalanan kadının sıkışan eli, doktor nezaretinde itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde yaşandı. Mutfakta yemek yapan 45 yaşındaki M.A. isimli kadın, elini karıştırıcının bıçaklarına kaptırdı. Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının parmaklarının sıkıştığı belirlendi. Hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri, doktor nezaretinde kadının elini kurtardı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı