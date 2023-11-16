55 dolandırıcılık olayının faili yakalandı

İkinci el alışveriş ve sosyal medya sitelerinden sahte araç ilanları paylaşıp, ilanlar için kendisini arayan vatandaşları “kaparo” isteyerek dolandıran azılı dolandırıcı Antalya’da yakalandı. Kastamonu’da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan şahsın 55 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el alışveriş ve sosyal medya sitelerinden sahte araç ilanları vererek, Kastamonu’da yaşayan birçok vatandaşı, “kaparo” isteyerek dolandıran B.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahsın Antalya’da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 7 adet banka kartı ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın yapılan işlemlerinde, 2. el oto sitelerinde paylaştığı araç ilanları için arayan, 11 Kastamonu’da yaşayan olmak üzere toplam 55 kişiyi kaparo isteyerek dolandırdığı ve 37 farklı suçtan toplamda 11 yıl 18 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı