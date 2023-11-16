Mardin’de 'Narko Güç' operasyonu

Mardin İl Jandarma ekiplerinin “Narko Güç” operasyonları neticesinde 70 kilogram uyuşturucu madde, 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Mardin’de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Mardin İl Jandarma ekiplerince, ekim ayında Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde icra edilen “Narko Güç” operasyonları neticesinde 70 kilogram uyuşturucu madde, 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.