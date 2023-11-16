Kahramanmaraş’ta bir garip kayıp!

Kahramanmaraş’ta kayıp bir kadın, evinin 5 kilometre ilerisinde sağlık durumu iyi durumda bulundu.

Kahramanmaraş’ta kayıp bir kadın, evinin 5 kilometre ilerisindeki mezrada bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Andırın ilçesinde 15 Kasım'da kayıp olduğu bildirilen C.K. (56) isimli kadın, İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen arama faaliyeti neticesinde evinin yaklaşık 5 kilometre ilerisindeki mezrada bulundu.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı