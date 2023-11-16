Kahramanmaraş’ta bir garip kayıp!

Kahramanmaraş’ta kayıp bir kadın, evinin 5 kilometre ilerisinde sağlık durumu iyi durumda bulundu.
Kahramanmaraş’ta kayıp bir kadın, evinin 5 kilometre ilerisindeki mezrada bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Andırın ilçesinde 15 Kasım'da kayıp olduğu bildirilen C.K. (56) isimli kadın, İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen arama faaliyeti neticesinde evinin yaklaşık 5 kilometre ilerisindeki mezrada bulundu.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.