Diyarbakır'da facia gibi kaza

Diyarbakır-Elazığ yolunda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. 21 KN 016 plakalı yolcu minibüsü, Ergani istikametine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjden karşıya yola devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Araç kuyruğunun oluştuğu yolda jandarma ekipleri ulaşımın kontrolünü sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.