Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore Gazisi İbrahim Kurtaran, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 94 yaşındaki İbrahim Kurtaran hayatını kaybetti. Kurtaran, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kozan Asri mezarlığında toprağa verildi. Kurtaran’ı onlarca kişi uğurladı. Cenazeye Kurtaran’ın yakınları, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı