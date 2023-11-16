Hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Doğanşehir Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliği nitelikli hırsızlık yapan M.H., İ.K., M.H. ve Y.H. isimli şahıslar 15.11.2023 günü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen şahıslardan M.H. isimli şahıs savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli şahıslar İ.K. M.H. ve Y.H çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar işlemleri ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Çalınan malzemeler müştekiye teslim edildi.

Kaynak: BÜLTEN