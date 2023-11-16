Almanya - Türkiye maçını Bartosz Frankowski yönetecek

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakuk Winkler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial ise olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Pawel Raczkowski, AVAR'da da Kryzstof Jakubik oturacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı