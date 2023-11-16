16 Kas 2023 - 17:32 - Spor

A Milli Takım, Berlin’e hareket etti

Özel maçta cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu müsabaka için İstanbul Havalimanı’ndan Berlin’e hareket etti.