Lastikçiler uyardı!

1 Aralık’ta başlayacak olan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kaldı. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlayacak. Yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte oto lastik dükkanlarında yoğunluk oluşması bekleniyor. Oto lastikçiler can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi.

“7 DERECENİN ALTINDA YAZ LASTİĞİ GÖREV YAPMAZ”

Lastik ustası Ali Ünsal, 7 derecenin altında yaz lastiğinin görev yapmadığını söyleyerek, “Bildiğiniz üzere 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği uygulaması başlayacak ve sayılı günler kaldı. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz en kısa zamanda gelip kışlık lastiklerini taktırsınlar, yoğunluğa kalmasınlar. Yaz lastikleri sıfırın üstünde 7 derecede görevini yapmadığı için kışlık lastikleri taktırmalıyız. Kış lastiği taktırmak için kar yağmasını beklememize gerek yok" dedi.

“ŞU ANDA EN GÜZEL VE EN SESSİZ KIŞLIK LASTİKLERİ ‘V’ ŞEKİLLİ OLANLARDIR”

Ünsal, kışlık lastik alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsederek, “Kışlık lastik alırken kauçuğunun iyi olmasına dikkat etmemiz gerekiyor, fiyatı uygun diye lastik alınmaması gerekiyor. Şuanda en güzel ve en sessiz kışlık lastikleri ‘V’ şekilli olanlardır. Mevsimlik lastikleri de tavsiye ediyoruz, kaliteli bir 4 mevsim lastik karda da güzel performans gösterir. Akşamları ve sabahları hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü için yazlık lastikler işlevini görmüyor. Bizim müşterilere tavsiyemiz şimdiden gelip değiştirsinler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı