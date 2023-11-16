Sivasspor salonda çalıştı

Kırmızı-beyazlılar günün ilk çalışmasında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya çıkan sporcular Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde ısınma hareketleri yaptı. Ardından sınırlı alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Modou Barrow ise düz koşu yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.