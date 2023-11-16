16 Kas 2023 - 17:26 - Spor

Sivasspor salonda çalıştı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün fitness salonunda ve sahada yaptığı çalışmayla devam etti.