- Bölge

Esrarengiz hırsızlık olayları tedirgin etti

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Gaziantep kent merkezinde ve Nizip ilçesinde park halindeki 3 aracın lastikleri jantlarıyla beraber çalındı. Lastikleri çalınan araçlardan 2'sinin lüks olması dikkat çekerken, vatandaşlar ise tedirginlik yaşamaya başladı.
Esrarengiz hırsızlık olayları tedirgin etti mask
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Gaziantep'te son günlerde esrarengiz hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Son bir hafta içerisinde Gaziantep kent merkezinde 1, Nizip ilçesinde ise 2 aracın lastiklerinin tamamı jantlarıyla beraber çalındı. Hırsızlık olayları sonrası lastiksiz kalan araçların hepsinin kaldırım taşı üzerine oturtulması ise dikkat çekti.

ARAÇ SAHİPLERİ MAĞDUR, VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Son bir haftada yaşanan birbirinin aynısı 3 hırsızlık olayı, güne şok bir manzara ile uyanan araç sahiplerini mağdur ederken, vatandaşları ise tedirgin ediyor. Kent merkezinde ve Nizip ilçesinde meydana gelen esrarengiz hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Esrarengiz hırsızlık, Gaziantep

Gaziantep- Bölge

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