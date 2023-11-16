Esrarengiz hırsızlık olayları tedirgin etti

Gaziantep'te son günlerde esrarengiz hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Son bir hafta içerisinde Gaziantep kent merkezinde 1, Nizip ilçesinde ise 2 aracın lastiklerinin tamamı jantlarıyla beraber çalındı. Hırsızlık olayları sonrası lastiksiz kalan araçların hepsinin kaldırım taşı üzerine oturtulması ise dikkat çekti.
ARAÇ SAHİPLERİ MAĞDUR, VATANDAŞLAR TEDİRGİN
Son bir haftada yaşanan birbirinin aynısı 3 hırsızlık olayı, güne şok bir manzara ile uyanan araç sahiplerini mağdur ederken, vatandaşları ise tedirgin ediyor. Kent merkezinde ve Nizip ilçesinde meydana gelen esrarengiz hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.