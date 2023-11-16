Fren yapan minibüs yan yattı: 1 yaralı

Kaza, İslahiye ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı yönünden Hatay istikametine giden Ahmet K. kontrolündeki minibüs, kırmızı ışığın yanması ile öndeki araçlara çarpmamak için firene bastı. Bu esnada yağış sebebiyle ıslanan yolda kayan minibüs, savrulduktan sonra yan yattı. Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet K. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı