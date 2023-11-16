Fren yapan minibüs yan yattı: 1 yaralı

Kaza, İslahiye ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı yönünden Hatay istikametine giden Ahmet K. kontrolündeki minibüs, kırmızı ışığın yanması ile öndeki araçlara çarpmamak için firene bastı. Bu esnada yağış sebebiyle ıslanan yolda kayan minibüs, savrulduktan sonra yan yattı. Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet K. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.