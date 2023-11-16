Kalıcı konutlar yoğun siste kayboldu

Adıyaman’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis kentin üzerini kapladı. Yoğun sis özellikle kentin kuzeyindeki Karadağ’ın üst kısmı İndere Bölgesi’nde yapılan kalıcı deprem konutlarını etkisi altına aldı. Kalıcı konutların bulunduğu yerde göz gözü görmedi. Görüş mesafesinin çok düştüğü konutların bulunduğu alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Dron ile konutlar ve sis görüntülendi.
İndere bölgesinde 2 bin metrekare alanda 826 bloktan oluşan toplam 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.