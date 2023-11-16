Kurumuş ağaç kökü ve dalları, sanata dönüşüyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Murat Bahçeci, 2010 yılında izlediği bir belgeselde ağaç köklerinin sanata çevrildiği gördü. İzlediği belgeselden etkilenen Bahçeci, emekli olduktan sonra baraj ve yol kenarlarında kurumuş ağaç kökü ile dallarını toplamaya başladı. İlk yıllarda hobi olarak başlayan Bahçeci, daha sonra Murat Nehri kenarındaki alanını atölyeye çevirdi. Binlerce ağaç kökü, kabuğu ve dalını bir araya getiren Bahçeci, at, eşek ve geyik gibi figürler yaptı. Ürünlerini çeşitli sergilerde görücüye çıkaran ve büyük beğeni toplayan Bahçeci, bir objeyi ortalama 2 ila 3 ay içerisinde yaptığını söyledi.

2010 yılında baraj inşaatında çalışırken dışarı çıkan ağaç köklerini topladığını belirten Murat Bahçeci, "Belgesellerde yaşlı bir adamın ağaç köklerinden figür oluşturduğunu görünce ben de yapabilir miyim diye başladım. Birkaç figür üzerine çalıştım, beğenildi. Bu şekilde hobi olarak başladım ve zamanla gelişerek bugünlere kadar geldi. Nehir ve baraj kenarlarında veya yol inşaatında dışarı çıkan ağaç köklerini topluyorum. Daha küçük parçaları birleştirmek suretiyle kendi tarzımı oluşturdum. İlk önce bir geyik yaptım. Daha sonrasında gerçek boyutta bir at figürü çalıştım. Bunlar beğenildi ve bunları sergilere götürdük. Şu an eşek figürü üzerinde çalışıyorum. Zaman buldukça daha farklı daha güzel eserler ortaya çıkarmaya gayret ediyorum” dedi.

Bahçeci, “İnsanların alışık olmadığı bir şey, fiyat olarak bir yere koyamıyorlar. Kullanılan malzeme odun ve bu ağaç parçası her yerde var. Biz buna para verip alalım mı gibi bir algı var. Sergilerde yüzde 99'undan çok olumlu tepkiler verirken, geri kalan kısım ise bizim köyde de odun var diyerek küçümseyenler de vardı. O açıdan ben de satmaktan vazgeçtim, hobi olarak yapmaya devam ediyorum. Şuan yaptığım eşek figüründe irili ufaklı yaklaşık bin adet parça kullanmışımdır. Bir objeyi yapmam ortama 2 ayı buluyor. At figürünü 3 ayda, geyiği 2 ayda ve eşek figürü de 2 ayda bitme aşamasına geldi” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı