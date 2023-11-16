- Bölge

Yürekleri ağza getiren çatı yapımı

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Elazığ’da 9 katlı bir binanın çatısında bulunan kişinin güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi. Kişinin bazı anlarda çatının ucuna gelerek soğukkanlılıkla işine devam etmesi şaşkınlığa yol açtı. O tehlikeli anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yürekleri ağza getiren çatı yapımı mask
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Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak’ta bulunan inşaat halindeki 9 katlı binada meydana geldi. Çatı kurulumu için çıkan bir şahsın hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu. Çatıda kimi zaman oturarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek çalışan tehlikeyi şahıs, umursamadan işine devam etti. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden kişinin çatının en uç noktasına kadar geldiği anlarda yürekler ağızlara geldi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, çatı tamiri, Yeni Mahalle

Elaziğ- Bölge

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