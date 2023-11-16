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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nadire Tokmak’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Dostlar Sokak, Cadde Yaşam Konutları, Battalgazi. 

96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Bayram’ın taziye adresi: Sütlüce Mahallesi, Değirmenler Sokak, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Özman’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Doğan Sokak, No:9, Yeşilyurt.                                    

54 yaşında vefat eden ve Güneşli Mahallesi Mezarlığına defnedilen Zeliha Demirbaş’ın taziye adresi: Güneşli Mahallesi, Akçadağ.”

 
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Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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