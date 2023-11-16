Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nadire Tokmak’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Dostlar Sokak, Cadde Yaşam Konutları, Battalgazi.
96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Bayram’ın taziye adresi: Sütlüce Mahallesi, Değirmenler Sokak, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Özman’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Doğan Sokak, No:9, Yeşilyurt.
54 yaşında vefat eden ve Güneşli Mahallesi Mezarlığına defnedilen Zeliha Demirbaş’ın taziye adresi: Güneşli Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.