Hedef, daha yaşanılabilir bir Battalgazi

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yollarda yama, onarım, bakım yapılırken, kilit taşı döşeme ve asfalt serimine de devam ediyor. İlçedeki yol standardının yükselmesi için çalışmalarına devam eden ekipler, deprem sonrası Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan Battalgazi Konteyner Çarşı bölgesinde sıcak asfalt serim çalışmaları yürüttü.

Kış aylarında yağışlardan esnafların olumsuz etkilenmemesi için yapılan asfalt çalışmasını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnaflarla sohbet ederek taleplerin bir bir karşılanacağını ifade etti.

“ÇARŞIMIZ İÇİN İNŞAAT FAALİYETLERİ BAŞLADI”

“Eskimalatya’da alışveriş merkezi oluşturarak yeni bir meydan yaptık” diyen Güder, “Bu alışveriş merkezimizi ziyaret ettik. Burada oturan vatandaşlarımız çok güzel bir çalışma olduğunu ifade ediyorlar. Ticari alanlar yapılırken bunun yanında yolları ve altyapıyı da yapmamız gerekiyordu. Şu anda altyapıyı, drenajları yaparak doğalgaz ve elektriğimizi bağladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz de burada asfalt serimini gerçekleştirdiler. Deprem hızımızı kesse de biz yapmamız gereken zaruri işleri gerçekleştirmeye aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz daha güzel, daha yaşanabilir bir Battalgazi. Buradaki nüfus arttı. Bizim bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Merkezde bulunan çarşımız için inşaat faaliyetleri başladı. Halkımızın beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde çarşıyı planlayarak, bölgenin ekonomik ve sosyal canlılığına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İnsanların, o süreç tamamlanana kadar ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanları, mekanları oluşturmamız gerekiyordu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN