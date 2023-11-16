Meteorolojiden kritik uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklama ise şu şekilde:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde bu gece saatlerinden sonra kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, 2500m üzeri rakımlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Malatya’da 18 Kasım Cumartesi günü Kuvvetli sağanak yağış beklendiği ve havanın 12 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmekte.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.