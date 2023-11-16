Meteorolojiden kritik uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde bu gece saatlerinden sonra kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, 2500m üzeri rakımlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Malatya’da 18 Kasım Cumartesi günü Kuvvetli sağanak yağış beklendiği ve havanın 12 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmekte.