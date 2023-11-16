Malatya’ya sevindirici bir haber daha! O mahalleye 310 geçici konut yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan makamında ağırladığı İsviçre Merkezli finans kuruluşunun Türkiye Temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Gürkan yapılacak olan 310 geçici konut projesinin Malatya’ya hayırlı olsun temennisinde bulundu.

“İLGİLİ FİNANS KURULUŞUNA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“İsviçre Finans kuruluşu Türkiye temsilcisi Nazmi Bey’e Deprem bölgeleri ile ilgili göstermiş oldukları hassasiyetlerden dolayı kendilerine ve İsviçre’de bulunan Yönetim Kurulu Başkanına da teşekkür ediyoruz” diyen Gürkan, şunları kaydetti:

“6 Şubat tarihinde vuku bulan depreme gerekli duyarlılığı göstererek Malatya’da 310 adet geçici konut yapılması noktasında karar verilmiştir. Bugün konutların yapılacağı yerlerle ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptık. Yaka Mahallesi sınırları içerisinde ihdas edilen 30 dönümlük bir alanda 310 geçici konut inşa edilecek. Her bir konut 31 metre kare büyüklüğünde kısa bir süre içerisinde yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Vatandaşlarımızın biran evvel sıcak bir yuvaya kavuşması noktasında yapmış olduğumuz değerlendirmede İsviçre Merkezli Finans Kuruluşumuzun Malatya’ya 310 geçici konut yapılması noktasındaki kararları Belediyemize iletildi. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı ve dökümantasyon çalışmalarını tamamlayarak inşallah en kısa sürede Yaka Mahallesi sınırları içerisinde 310 ailemizin yerleşeceği 31 metrekare büyüklüğündeki konutlar her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılmaktadır. Nazmi Ölmezyiğit Bey’in şahsında ilgili finans kuruluşuna teşekkür ediyorum.”

“GEREKEN MEVZUATLARI DA TAMAMLADINIZ”

İsviçre Finans kuruluşu Türkiye temsilcisi Nazmi Ölmezyiğit ise,

“Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Konumuza son derece samimi ve yakın davranarak, en kısa zamanda kararınızı verdiniz. Gereken mevzuatları da tamamladınız. Bundan sonraki aşamada da sizin alt yapısını tamamladığınız yerlere binaları en iyi şekilde monte ederek, işi bitirmek. Bunun için de zatıâliniz süreyi 1 buçuk ay olarak bize verdiniz. Biz de 1 buçuk aylık süre içerisinde 310 konutu size teslim edeceğiz”

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi sınırları içerisinde ilgili firmaya tahsisi edilen 30 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 31 metrekare büyüklüğündeki 310 adet Geçici Konut kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Yaka Mahallesi sınırları içerisinde 310 konutun yapılacağı 30 dönümlük alanda altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak yer teslimi ilgili firmaya yapılacak.

Kaynak: BÜLTEN