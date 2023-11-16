Yıldız’dan siyasi parti il başkanlarına yeşil ışık

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, basın mensupları ile bir araya gelerek Malatya’nın sorunları, yerel seçimler ve gündemdeki konular hakkında önemli değerlendirmeler ve açıklamalarda bulundu. Bugün bir restoranda düzenlenen programa İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve basın mensupları katıldı.

16 Kasım itibari ile Malatya İl Başkanı olarak göreve atandığını belirten Yıldız, eski İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz’ın depremde evinin yıkılması ve eşinin sağlık durumundan dolayı istifa etmek durumunda kaldığını ve genel merkezinde kendilerini il başkanı olarak atadığını kaydetti.

“MALATYA BUNLARI HAK ETMEDİ”

Göreve geldiklerin ilk yaptıkların işin Malatya’nın en ücra köşelerini de temsil edebilecek bir yönetim kurulu oluşturmak olduğunu söyleyen Yıldız,

“Yönetim kurulumuzu oluşturduk, bu yönetim kurulunu oluştururken Malatya’nın bütün dinamiklerini göz önünde bulundurduk. Malatya ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bende depremden sonra Malatya’yı terk etmek istiyordum; ama ben Malatya’ya olan borcumu ödemek için bu il başkanlığı makamını üstlendim. Zaten bir pandemi süreci yaşamıştık pandemiden sonra çok ağır bir deprem süreci yaşadık. Bu deprem sürecinde 20 yıldır Malatyalıların kendine sahip çıktığı AK Parti iktidarı ve bu iktidarının atadığı bürokratlar, belediye başkanları, bütün kurumları ile Malatya’ya ihanet ettiler. Malatya’ya yapılan bu ihaneti içime sindiremediğim için bu il başkanlığı görevini üstlendim. Şehrin sokaklarında gezerken inanıyorum ki bütün Malatyalı hemşehrilerimizin olduğu gibi sizlerin de vicdanı sızlıyordur; çünkü Malatya bunları hak etmedi”

dedi.

“TOPLUMLA KUCAKLAŞAN ADAYLAR ÇIKARTACAĞIZ”

Deprem sonrası devletin sunduğu imkanlardan en az yararlanan ilin Malatya olduğunu dile getiren Yıldız,

“6 büyük il deprem yaşadı; ama bu deprem yaşayan iller içinde devletin imkanlarından en az yararlanan kent Malatya oldu. Biz il başkanlığı sürecini yerel ağırlıkta götüreceğiz. Malatya’nın bütün sorununu Teze Cami’nin merkezinden Darende, Doğanşehir ve Pütürge’nin en uç beldesindeki, mahallesindeki insanımızın da sorununu dile getireceğiz, Malatya’da 20 yılı geçen iktidarda şöyle bir hava var; ‘Nasıl olsa bizi vatandaş seçiyor, biz vatandaşa hizmet etmesek de, Tayyip Erdoğan’ın siyasi gücünden dolayı vatandaş bize oy veriyor’. Belediye başkanı, milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe başkanları hiçbir şekilde toplumun derdini dinlemiyor. Çarşı merkezi halen enkaz halinde yıkım firmaları devletten parasını almış, binayı yıkmış, binadan demirini ve valiliğin verdiği parayı almış, molozunu orada bırakıp gitmiş. Sizin hiç mi hesap soranınız, bu işi kontrol edeniniz yok? Göreve geldiğim günden beri bir taraftan yönetim kurulunu oluştururken bir taraftan da 13 ilçe ve Büyükşehirde topluma hitap edebilecek belediye başkan adayları ile ilgili çalışmalar yaptık. Bunun yüzde 70’ini tamamladık. Birkaç ilçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu da inşallah önümüzdeki süreçte tamamlarız. 13 ilçemizde de toplum tarafından kabul edilebilir, toplumla kucaklaşan adaylar çıkartacağız”

ifadelerine yer verdi.

“SANKİ GİTSİNLER DİYE UĞRAŞIYORLAR”

Malatya’nın sorunlarını çözmek için partilerin il başkanlarını ziyaret edeceğini kaydeden Yıldız,

“Pazartesi gününden sonra şöyle bir proje yapacağım; AK Parti İl Başkanından başlayacağız. CHP ve MHP ile devam edeceğiz. Vatan ve bayrakla problemi olan partiler haricindeki bütün parti il başkanlarımızı tek tek dolaşacağız. Belediye Başkanlarımızı ziyaret edeceğim. Bu ziyaretin amacı herkes genel siyasetini yapsın; ama Malatya için bir araya gelip çalışalım, Malatya’nın sorunlarını çözelim. Çünkü gerçekten Malatya bunu hak etmiyor. 270 bine yakın vatandaşımız Malatya’yı terk etmiş zaten Malatya kendi içinde yalnız bir şehirdi, bu depremden sonra iyice yalnızlaştı. Başka şehirlerde iş imkanı bulan bütün vatandaşlarımız tek tek gidiyor. Burada en üzücü olan da bugün Malatya’yı yöneten kişiler sanki gitsinler diye uğraşıyorlar. Bugün rahmetli hemşehrimiz Turgut Özal’ın yaptığı bölgenin cazibe merkezi olacak üniversite hastanesi bir zamanlar çok iyi noktadaydı; ama üniversite hastanemizde bugün kalp cerrahı bulunamayacak noktaya gelinmiş. Üniversitedeki hocalarımızı tek tek ziyaret ettim ‘Hocam gitmeyin, Malatya’da kalın, bu şehrin size ihtiyacı var’ dedim. Bir hocam dedi ki ‘Ben Malatyalı değilim; ama 32 yıldır burada görev yapıyorum bir Malatyalı elimden tutmadı, üniversite rektörü gitmemiz için sebep yaratıyor’ dedi. Birimiz kalp krizi geçirsek ameliyat yapacak doktor kalmamış; ama iktidara sor sanki Malatya’yı bir uzay üssüne çevirmişler, Malatya’nın sağlık, eğitim sorununu, ticaret ve sanayiyi, tarım sorununu çözmüşler. Adamlarda enteresan bir öz güven ve hava var bunu da anlamanın imkânı yok”

açıklamasında bulundu.