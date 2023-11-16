Kışlık ayakkabı seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte Malatya’da da vatandaşlar kışlık ayakkabı ve bot almak için ayakkabıcıların yolunu tutmaya başladı. Peki kışı rahat bir şekilde geçirebilmek için ayakkabı seçiminde nelere dikkat edilmeli? Kışlık ayakkabı alırken hangi özelliklerine bakılmalı? Konu hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan ayakkabıcı esnafı Engin İlaslan, doğru kışlık ayakkabı seçiminin püf noktaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ayakkabı seçiminde özellikle kaydırmaz ve su geçirmez özelliği olan ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Engin İlaslan, yerel esnafa destek olmak amacı ile vatandaşlara alışverişlerini yerel esnaflardan yapma çağrısında bulundu.

“KALIN TABANLI AYAKKABILAR TERCİH EDİLMELİ”

Kışlık ayakkabı alırken özellikle yağmur ve su geçirmez olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen esnaf İlaslan, “Kışlık ayakkabı alırken öncelikle yağmur ve su kaçırmaz özelli olmasına dikkat edilmeli, kaydırmaz özelliğine dikkat edilmeli. Yoğun kar ve yağmur yağışı olan ve yılın 7-8 ayı kış geçiren bir şehirde kaydırmaz ve su geçirmez özelliği olan, kalın tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli” şeklinde konuştu.

MODEL VE ÖZELLİĞİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kışlık ayakkabı satışları hakkında da bilgi veren İlaslan, “Fiyat aralığı modeline ve özelliğine göre 500 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar var. Satışlar şu sıralar sezonu olduğu için biraz daha iyi; ama yakın zamanda kış tamamen kendini hissettirdiği zaman insanlar bütün hazırlıklarını tamamlamış olacak o zamanda muhtemelen satışlar düşer” ifadelerine yer verdi.

YEREL ESNAFA DESTEK OLUNMALI

Vatandaşlara alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları tavsiyesinde bulunan İlaslan, “Yerel esnafa destek olmak adına vatandaşlarımıza alışverişlerini yerel esnaflardan yapmalarını öneririz. Vatandaşlar gerçekten bilinçli tüketiciler, birçok mecradan ürünleri inceleyip ona göre alışveriş yapıyorlar. Vatandaşlarımıza, yeri ve yurdu belli olan birebir iletişim kurdukları yerel esnaflardan alışveriş yapmalarını tavsiye ederiz” açıklamasında bulundu.