Baydemir’den Özcan’a ziyaret

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve üyelerine ziyaret için teşekkür eden Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu olarak gençlere her zaman güvendiklerini ve Malatya için yürütecekleri her çalışmada, her projede arkalarında olacaklarını söyledi.

“ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Şehre değer katmaya devam edeceklerini ifade eden Özcan, “Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla 81 ilde oluşturulan bu kurullar Türkiye’nin en büyük girişimci ağı. Malatya Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte ilimizde girişimcilik kültürünü geliştirecek, gençlere rol model olacak faaliyetler ve projeler ile şehrimize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Abdurrahman Baydemir ise Malatya’nın genç iş insanları olarak girişimcilik kültürünü yaşatmak ve devraldıkları bayrağı daha yükseğe taşımak için azimle çalışacaklarını dile getirdi.

“FAALİYETLER DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR”

Baydemir, “Başkan Yardımcılarımla, İcra Komitesi Üyelerimle ve tüm Genç Girişimciler Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte hedefimiz devraldığımız bu bayrağı çok daha yukarılara taşımak. Bunu da tek vücut halinde, birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhuyla yapacağız. Dolayısıyla TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulunun yürüteceği faaliyetler daha da önem kazanıyor. Bunun sorumluluğu ve bilinciyle bu kentin girişimcilik kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere taşımak adına azimle çalışacağız” diye konuştu

Kaynak: BÜLTEN