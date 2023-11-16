Tıpkı bu fotoğraf gibi yıkılan Malatya’mız küllerinden doğacak

Şubat depremlerinden sonra binalardan geriye kalan enkaz alanlarında yeni umutlar yeşermeye devam ediyor. Çöp yığınına dönen enkazların içerisinde yeşeren kabak bitkisi, ümitleri de yeşertiyor.
Depremlerde ağır hasar alan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, enkazların içerisinde yeşeren kabak bitkisi, görenlerin yüzünde bir tebessüm bırakıyor.
Burası Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan yıkılmış bir binadan geriye kalan enkaz alanı. Âdete çöplüğe dönen boş alanda yeşeren kabak bitkisi, yolda geçenlerinde dikkatini üzerine topluyor. Umutların, anıların yok olduğu yıkık şehir Malatya’da böyle umutların yeşermesi gö
renleri de mutlu ediyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.