16 Kas 2023 - 11:02 - Gündem

Tıpkı bu fotoğraf gibi yıkılan Malatya’mız küllerinden doğacak

Malatya 6 Şubat depremleriyle en çok zarar gören iller arasında yer aldı. Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediyor. Tevfik Temelli Caddesi’nde bir enkazın içinde yeşeren ve çiçek açan kabak bitkisi görenlerin ilgisini çekiyor.