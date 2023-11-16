- Gündem

Tıpkı bu fotoğraf gibi yıkılan Malatya’mız küllerinden doğacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya 6 Şubat depremleriyle en çok zarar gören iller arasında yer aldı. Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediyor. Tevfik Temelli Caddesi’nde bir enkazın içinde yeşeren ve çiçek açan kabak bitkisi görenlerin ilgisini çekiyor.
Tıpkı bu fotoğraf gibi yıkılan Malatya’mız küllerinden doğacak mask
Tıpkı bu fotoğraf gibi yıkılan Malatya’mız küllerinden doğacak
Tıpkı bu fotoğraf gibi yıkılan Malatya’mız küllerinden doğacak
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şubat depremlerinden sonra binalardan geriye kalan enkaz alanlarında yeni umutlar yeşermeye devam ediyor. Çöp yığınına dönen enkazların içerisinde yeşeren kabak bitkisi, ümitleri de yeşertiyor.

Depremlerde ağır hasar alan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, enkazların içerisinde yeşeren kabak bitkisi, görenlerin yüzünde bir tebessüm bırakıyor.

Burası Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan yıkılmış bir binadan geriye kalan enkaz alanı. Âdete çöplüğe dönen boş alanda yeşeren kabak bitkisi, yolda geçenlerinde dikkatini üzerine topluyor. Umutların, anıların yok olduğu yıkık şehir Malatya’da böyle umutların yeşermesi gö

renleri de mutlu ediyor.
# 6 şubat depremleri, malatya, Malatya deprem, malatya yıkım, yıkım, Enkaz, yıkım çalışmaları, Tevfik Temelli Caddesi, son dakika

Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL