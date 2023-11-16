En çok yara alan mahallelerin başında geliyor Sadece bir apartmanda 33 kişi vefat etti

Şubat depremlerinden en çok yara alan mahallelerin başında Zaviye Mahallesi geliyor. Sadece bir apartmanda 33 kişinin vefat ettiği Zaviye Mahallesi’nde ağır hasarlı binaların yanı sıra orta hasarlı binaların çokluğu da dikkat çekiyor. Zaviye Mahallesi Muhtarı Yusuf Bilenler, “Bizim mahallemizde ağır hasarlı binalardan çok orta hasarlı binalarımız var” dedi.

“MALATYA’MIZIN EN KALABALIK MAHALLELERİNDEN BİRİ”

Zaviye Mahallesi, Malatya’nın en kalabalık mahallelerinden biri olduğunu dile getiren Zaviye Mahallesi Muhtarı Yusuf Bilenler,

“Malatya’mızın en kalabalık mahallelerinden biri Zaviye Mahallesi’dir. Ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor ve yıkılacak binalarımız çok. Depremlerden önce 17 bin 338 kişinin kayıtlı nüfusu bulunuyordu. Ancak depremlerden sonra nüfusumuz neredeyse 14 bine kadar düştü. Yaklaşık 7-8 bin kişide il dışına çıktı”

açıklamalarında bulundu.

“AĞIR HASARLI BİNALARDAN ÇOK ORTA HASARLI BİNALARIMIZ VAR”

Deprem zamanı çok kayıplarının olduğunu vurgulayan Muhtar Bilenler,

“Mahallemizde yüzde 25’e yakın ağır hasarlı binalarda yıkımlar oldu. Deprem zamanı kayıplarımız çok oldu. Mahallemizde sadece bir binada 33 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi sağ kurtuldu. Bizim mahallemizde ağır hasarlı binalardan çok orta hasarlı binalarımız var. Yetkililerden gelen bilgiye göre şu anda orta hasarlı binalarda yıkım olmayacak, şu an beklemedeler”

ifadelerini kullandı.

“ASIL DEPREMİ ORADA YAŞADIM”

Depremlerde yaşadığı bir anı anlatan Muhtar Bilenler,

“İlk depremden sonra muhtarlığın önünde bir bina vardı, onun altında duruyordum. İkinci depreme orada yakalandık. İkinci depremle birlikte o bina çöktü ve orada büyük bir tehlikeyi atlattık. Asıl depremi orada yaşadım. Aniden gelen bu deprem bizi çok hazırlıksız yakaladı. Her taraf bir anda toz duman oldu, göz gözü görmedi”

sözlerine ekledi.

“ESKİ GÜNLERİ UNUTACAĞIZ YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ”

Muhtar Bilenler,

“Mahallemizin sorun ve sıkıntıları şu şekilde; internet sıkıntısı yaşıyoruz. Telefonlar çekmiyor, yol sıkıntısı yaşanıyor, sokak lambalarımız yanmıyor. Tabi sıkıntılar yavaş yavaş düzeliyor, mağduriyetler düzeliyor, yaralar sarılıyor. Mahallemiz depremlerden dolayı çok yara almış bir bölgesidir. Zaviye Mahalle’mizin halkı azimli olsunlar, yaraların sarılıyor, eski günleri unutacağız yeni bir sayfa açacağız. Çalışmalarımız devam edecek”

diye konuştu.

“GECE GÜNDÜZ BİZ BURADA HİZMET YAPTIK”

Muhtarlık olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Muhtar Bilenler,

“Deprem sürecinde biz muhtarlık olarak, özellikle arama kurtarma ekiplerine öncelik ederek enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. Muhtarlığımızın kapısı sonuna kadar açık oldu. Gece gündüz biz burada hizmet yaptık. Mahallemize çok destekleri olan Yeşilyurt Eski Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye çok teşekkür ederiz. Depremlerden bu yana mahallemize çok destekleri, yardımları oldu”

ifadelerini kaydetti.