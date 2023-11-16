- Sağlık

16 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘16 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
16 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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16 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

ÖZLEM ECZANESİ - MERKEZ

İNÖNÜ CADDESİ, KAPALI ÇARŞI YANI,

24 SAAT AÇIK

SAADET ECZANESİ - MERKEZ

SITMAPINARI GÖZDE HASTANESİ ARKASI, ACİL KARŞISI,

24 SAAT AÇIK

REYHAN ECZANESİ - MERKEZ

YEŞİLKAYNAK MAHALLESİ, NAMIK KEMAL CADDESİ,  ESKİ ASKERİ HASTENE ÖNCESİ

24 SAAT AÇIK!

EBRU ECZANESİ - MERKEZ

GÜNGÖR CADDESİ ÜZERİ, PAZAR MARKET KARŞISI, BEYAZ CITY EVLERİ ALTI, TECDE

24 SAAT AÇIK!

ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

08:30-23:59 ARASI AÇIK.

 
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Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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