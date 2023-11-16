16 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

16 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ÖZLEM ECZANESİ - MERKEZ
İNÖNÜ CADDESİ, KAPALI ÇARŞI YANI,
24 SAAT AÇIK
SAADET ECZANESİ - MERKEZ
SITMAPINARI GÖZDE HASTANESİ ARKASI, ACİL KARŞISI,
24 SAAT AÇIK
REYHAN ECZANESİ - MERKEZ
YEŞİLKAYNAK MAHALLESİ, NAMIK KEMAL CADDESİ, ESKİ ASKERİ HASTENE ÖNCESİ
24 SAAT AÇIK!
EBRU ECZANESİ - MERKEZ
GÜNGÖR CADDESİ ÜZERİ, PAZAR MARKET KARŞISI, BEYAZ CITY EVLERİ ALTI, TECDE
24 SAAT AÇIK!
ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA
08:30-23:59 ARASI AÇIK.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.