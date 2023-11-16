Play-Off şansı için umutlar tükenmiş değil

“Bu kent bu takımın kıymetini bilmeli”

Teknik direktör Cemal koç yönetiminde ligde iki karşılaşmaya çıkan mavi beyazlı ekip bu karşılaşmalardan 4 puan çıkardı. Ligin 9.haftasında lider Aliağa Futbol Kulübü’nden 1 puan koparmayı bilen temsilcimiz geçtiğimiz haftayı da Kırıkkalegücü galibiyeti ile kapattı. Gol yollarında bir türlü etkili olamayan Malatya temsilcisi önceki teknik adam Okan kopan yönetiminde 7 karşılaşmaya çıkarken kalesinde 5 gol görüp sadece 2 gol kaydedebildi. Ligin 9.haftasında takımın başına gelen teknik direktör Cemal Koç yönetiminde 2 karşılaşmada 3 gol kaydeden Malatya Arguvanspor kalesinde 2 Gol gördü. Cemal Koç yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda Anakaragücü ile karşı karşıya gelen mavi beyazlı ekip rakibinden 2 gol yiyerek Kupadan elenmişti.

PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

İstatistiklere göre Cemal Koç’un göreve gelmesi ile karşılaşmalarda rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Malatya Arguvanspor’da son iki karşılaşmada alınan 4 puan sevinci yaşanıyor. Lig’de şuan 13. sırada bulunan Malatya temsilcisi üst sıralardaki takımlarla arasındaki Puan farkı çok olmadığından Play-Off şansını da hala sürdürüyor. Malatya Arguvanspor kendi sahasında oynadığı 5 karşılaşmadan 2 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken dış saha da oynadığı 5 karşılaşmadan ise henüz galibiyeti bulunmuyor. 11.haftada ligde 2. sırada bulunan Kepezspor’a konuk olacak olan Malatya Arguvanspor’un puan kaybına tahammülü yok ve hedef 3 puan.

MAVİ BEYAZLI EKİBE YETELİ DESTEK VERİLİYOR MU?

Lige büyük bir heyecan ile başlayan mavi beyazlı ekip beklenen ilgiyi sporseverlerden alamadı. Yapılan kan değişikliği sonrasında art arda alınan puanlar sonrası hem yönetim hem de Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş sporseverlere ve kentteki yerel yöneticilere seslenerek takıma destek çağrısında bulundu. Malatya’yı bu sezon profesyonel anlamda temsil eden tek takım olan Malatya Arguvanspor için değerlendirmede bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Küçük ve mütevazi desteklerle bu takımı çok rahat ligde tutulabiliriz. Artık bu takımın kıymetini bu kent bilmeli.” dedi.