Battalgazi Hekimhan Darende Yeşilyurt Arapgir dikkat! 57 Mahalle etkilenecek!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent mahallerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Şıkşık, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Nuriye, Hamidiye mahallelerine,
Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Karabayır, Balaban, Hisarcık, Kaynak, Yenipınar, Kozluca mahallerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacılar Şeyhli, Hacılar Sıragöz, Zaviye mahallerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Yalınkaya, Yakınca mahallelerine,
Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Akbaba, Nurkuyusu, Irmaklı, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Hacılar Sıragöz, Bahçelievler, Temüklü, Hacolar mahallerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi’ne,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ayvalı, Ağılyazı mahallerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Çarşı, Hocaali, Aşağıyenice, Cömertli, Kayakesen, Berenge, Köseoğlu, Yeni mahallerine elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.