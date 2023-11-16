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Battalgazi Hekimhan Darende Yeşilyurt Arapgir dikkat! 57 Mahalle etkilenecek!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Battalgazi Hekimhan Darende Yeşilyurt Arapgir dikkat! 57 Mahalle etkilenecek! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent mahallerine, 

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Şıkşık, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Nuriye, Hamidiye mahallelerine,

Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Karabayır, Balaban, Hisarcık, Kaynak, Yenipınar, Kozluca mahallerine, 

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacılar Şeyhli, Hacılar Sıragöz, Zaviye mahallerine,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Yalınkaya, Yakınca mahallelerine,

Bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Akbaba, Nurkuyusu, Irmaklı, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Hacılar Sıragöz, Bahçelievler, Temüklü, Hacolar mahallerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi’ne,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ayvalı, Ağılyazı mahallerine,

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Çarşı, Hocaali, Aşağıyenice, Cömertli, Kayakesen, Berenge, Köseoğlu, Yeni mahallerine elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

 

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Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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