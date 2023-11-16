Bu haber Kahramanmaraş, Kayseri ve Adıyaman’a

Buna göre Adıyaman’da şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Alişar, Tekağaç, Beşir, Beşyol, Topkapı, Sarıkaya, Yeşilova, Kızılin, Ören, Bahri, Sayören Köylerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Börgenek Köyü ve İnci GES ile Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.
Kahramanmaraş’ta şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
Bugün 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Hacıağalar Mahallesi’ne,
18 Kasım Cumartesi günü 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.
Kayseri’de şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Gemerenk İlçesine bağlı Arpaözü, Köprübaşı, Subaşı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Şahmelik Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Saray Bosna Mahallesi’ne
Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Karakimse, Düver mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yenidoğan, Ziyagökalp mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akkışla İlçesine bağlı Manavuz Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Hilmiye, Fakıekinciliği mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Karacabey, Fevzioğlu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Akın, Yazır mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Burhaniye Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet, Ertuğrulgazi mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı İsmet Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 09.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Akin, Kızık mahallelerine,
Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Akin Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Öksüt Mahallesi’ne,
Yarın 10.30 ila 12.30 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’ne,
Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Yağlıpınar Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Avşarpotuklu Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Kösehacılı Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Ayvazhacı Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Cinahmet, Han mahallelerine,
Yarın 15.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çaylıca Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Kapuzbaşı Mahallesi’ne,
Yarın 15.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Gölcük Mahallesi’ne,
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.