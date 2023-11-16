16 Kas 2023 - 09:32 - Gündem

Bu haber Kahramanmaraş, Kayseri ve Adıyaman’a

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş, Kayseri ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Kahramanmaraş, Kayseri ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.