Malatya gece depremle uyandı 26 dakika içinde 3 deprem yaşandı

Malatya'da gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak bildirdi. AFAD ise bir değil, 2 deprem olduğuna dair veri paylaştı. Ayrıca hissedilir bir deprem daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 01.32'de Malatya Uluköy merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 kilometre derinlikte olan deprem paniğe neden oldu.

Öte yandan AFAD verilerine göre saat 01.32'de birkaç saniye arayla 4.0 ve 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Ayrıca saat 01.58'de Yeşilyurt merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.