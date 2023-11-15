Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için bu isimler ön planda Halk sandıkta bu isimleri görmek istiyor

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da zorlu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir ve merkez ilçelerin adayları merakla takip ediliyor. Şehrin en büyük ilçelerinden biri olan Yeşilyurt’ta ise daha şimdiden zorlu ve kıyasıya bir süreç var. Çünkü aday adaylarda öne çıkan önemli isimler bulunuyor.

MEHMET ÇINAR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için henüz partilerin adayları belirlenmedi. Bu bağlamda Yeşilyurt’un doğal adayı mevcut Başkan Mehmet Çınar… 2018 yılının Mayıs ayı itibariyle bu görevi yürüten Başkan Çınar 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde ise sandıktan çıkan isim oldu. Yıllarca ilçede hizmet yürüten Çınar’ın adı 6 Şubat depremlerinden sonra bazı tatsız olaylarla öne çıktı.

ÖZGEÇMİŞİ

1977 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. İnönü Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu. 2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. İmar Komisyon Başkanlığı ve Ulaşım Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu.2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimleri’nde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

YUNUS EMRE FİDANEL

Yeşilyurt’ta adaylık adına öne çıkan isimlerden biri ise şu anki Malatya Mimarlar Odası Başkanlığını yürüten Yunus Emre Fidanel… Bilindiği üzere Fidanel, 6 Şubat depremlerinden sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekmiş, özellikle şehirdeki yapıların eski olduğunu ifade ederek kentsel dönüşüm vurgusu yapmıştı. Elazığ Sivrice depreminden beri şehirdeki yapıların yetersiz olduğunu söyleyen Yunus Emre Fidanel’in yaptığı bazı sivri açıklamalar halen kamuoyunun dikkatini çekiyor.



MUSTAFA KATİPOĞLU

Yeşilyurt ilçesinde adaylık için anılan ve öne çıkan bir diğer isim Mustafa Katipoğlu… Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu özellikle 6 Şubat depremlerinde kamuoyunun tanıdığı bir isim haline geldi. Nitekim kendisi bazen arama kurtarma çalışmalarına katılıyor, bazen yaralı taşıyor, bu sırada hem şehrin hem de çalışanlarının sorunlarına yetişmeye çalışıyordu. Katipoğlu, halkın yanında olması yönünde çizdiği profille vatandaşların sempatisini kazanmış bir isim olarak anılıyor.

ÖZGEÇMİŞİ

1975 yılında Doğanşehir’de doğan Mustafa Katipoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Doğanşehir Sürgü’de, yükseköğrenimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ile İşletme Fakültesinde tamamladı. 1993 yılında PTT’de memuriyetine başladıktan sonra 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesine naklen geçiş yaparak 2000 yılına kadar Özel Kalem Müdürlüğünde görev yaptı. Daha sonra Malatya Belediyesine geçiş yaparak İtfaiye Müdürlüğünde Ruhsat Amiri, Eğitim Amiri ve Yangın Bilirkişisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda İtfaiye bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma Timinin de kurucularından olup; Üç Yıldız Balıkadam ve Kurbağa Adam Brövelerine de sahiptir. 2009 yılında ise; Özel Kalem Müdürlüğüne görevlendirilerek, Protokol Müdürlüğü ve Başkan Danışmanlığı yaptı. Sonrasında da İtfaiye Müdürü ve Emlak İstimlak Müdürü kadrolarında bulundu.

2014 yerel seçimlerinden sonra Malatya’nın Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen Katipoğlu, Başkan Danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştur. 2016 Aralık ayından 2019 Mayıs ayına kadar Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığını da yürüten Katipoğlu, 29.07.2020 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atanmış ve bu görevi 25.10.2021 tarihine kadar yürütmüştür. 26.10.2021 tarihi itibari ile İtfaiye Dairesi Başkanı olarak ataması yapılan Mustafa Katipoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

VAHAP ERDEM

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için gündeme gelen bir diğer isim Vahap Erdem… Malatya 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü olan Vahap Erdem, uzun yıllardır bu alanda bulunuyor ve şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor. Hatta 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşundan bugüne kadar görevinin başında olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda ilçeye ekonomik anlamda sağlayacağı katkılar kamuoyunun dikkatini cezbediyor.

ÖZGEÇMİŞİ

1968 Doğumlu olan Vahap Erdem, Malatya Fırat İlkokulu, Malatya Atatürk Ortaokulu ve Malatya Lisesi’ni bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. O tarihten sonra yine mimar olan eşi ile birlikte mimarlık faaliyetini yürüten Erdem, 1997 yılından itibaren 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü görevine getirildi. Erdem bu görevinin yanı sıra Malatya Mimarlar Odası Uzlaştırma Komisyonu Başkanlığı, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Denetim Kurulu üyeliği, Fırat Kalkınma Ajansı Kurulu üyeliği ve İnönü Üniversitesi Teknokent Kurucu üyeliği görevlerini de yürütüyor. Askerliği ve üniversite yaşamı dışındaki tüm yaşamını Malatya’da geçiren Erdem evli ve 1’i kız iki çocuk babası.

ERTAN MUMCU

Yeşilyurt ilçesinde adaylık için anılan isimlerden biri Ertan Mumcu… Malatya’da birçok görev yürüten, belediye ve yönetim mantığına oldukça adapte bir isim olan Ertan Mumcu, kamuoyunun gündeminde. AK Parti'nin belediyede ilk siyasi başkan yardımcılığı görevini yürüten Mumcu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde ise halkın tanıdığı bir isim haline geldi. MASKİ genel müdürlüğü de yapan Ertan Mumcu, şimdi Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için anılıyor.

ÖZGEÇMİŞİ

1967 yılında Malatya'da doğan Ertan Mumcu, 1983 yılında Turan Emeksiz Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite öğrenimini, Gazi Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun olarak tamamladı. 1991 ile 1997 yılları arasında Ankara'da özel bir firmada muhasebe ve finans departmanında çalıştı. 1996 yılında Ankara SMMM Odasından Mali Müşavirlik Unvanını aldı. 1998 ile 2003 yılları arasında Malatya'da özel sektörde Bağımlı Mali Müşavirlik yaptı. 2003 ile 2009 yılları arasında Malatya SMMM Odasında Denetim ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilerek Meslek Odasında çeşitli görevlerde bulundu. 2006 Malatya AK Parti kongresinde il yönetimi listesine seçilen Mumcu, partide aktif görevler alarak Eğiticilerin Eğitimi ve Siyaset Akademisinin ilk koordinatörlüğü gibi parti içi sorumluluklar üstlendi. 2009 yerel seçimlerinde 1.sıradan AK Parti listesinden Belediye Meclis üyeliğine seçildi. AK Parti'nin belediyede ilk siyasi başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 Seçimlerinden itibaren ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Ertan Mumcu, 2017 yılında katıldığı eğitim sonucu Bağımsız Denetçi unvanını aldı. Mumcu, 2018 yılında da Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) genel müdürlük görevini ifa etti. Ertan Mumcu, evli olup bir çocuk babasıdır.

PİLTEN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Bu arada Yeşilyurt için öne çıkan isimlerden biri olan Selim Pilten de Yeşilyurt ilçe Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Pilten, yine belediye ve yönetim mantığına adapte biri isim olarak ön plana çıkıyor.