Malatya’ya yeni bina müjdesi!

Malatya’da 2024 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının yapımı için ilk kazma vurulacak.
Malatya’da bu yıl projesi tamamlanacak olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının yapımına önümüzdeki yıl başlanacak.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
“Türkiye Büyük Millet Meclisinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider ile bir araya gelerek Malatya'mızda yürütülmekte olan projeler, sulama sorunlarının çözümü ile hemşehrilerimizin, üreticilerimizin talep ve sorunlarının çözümleri hakkında istişarelerde bulunduk. 2023 yılı itibari ile projesi tamamlanacak olan zemin + 5 kat ve konferans salonundan oluşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binamız 2024 yılı itibari ile yapımına başlanmış olacak. Malatya'mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun”
ifadelerinde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.