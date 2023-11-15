Malatya’da kadın kolları başkanlığına yeni isim

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığına yeni bir isim atandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığına yeni bir isim atandı.

Konuya İlişkin yapılan açıklamada,

“AK Parti Malatya Kadın Kolları İl Başkanlığımıza atanan Esin Tanrıverdi Başkanımızı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin”

denildi.

Bilindiği üzere AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşavirliğine atanmıştı. Pelitoğlu’nun yerine Esin Tanrıverdi atandı.

Tanrıverdi’nin AK Parti Malatya Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı ifade edildi. Esin Tanrıverdi’nin Yeşilyurt Belediyesi Meclis üyeliği yaptığı da edinilen bilgiler arasında.