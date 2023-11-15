Malatya’da esnafın zorlu mücadelesi Tozun, dumanın, asbestin içinde ekmek parası

Depremlerin 27 bin 500 iş yerini yıktığı Malatya'da, 3 binin üzerinde esnaf konteyner çarşılarda faaliyet gösterirken, boş bir tarlaya dönen çarşı merkezde ise bazı esnaflar boş buldukları alanlarda tezgâhlarını açarak ekmek parası kazanıyorlar.

Malatya’da ticari hayatın devam ettiği çarşı merkezi depremlerle birlikte yıkılınca, esnaf da çareyi boş buldukları cadde ve sokaklara tezgâh açarak buldu. Tanınmaz hâle gelen sokaklarda şimdi esnaflar tezgâhlarını açarak ticari faaliyet gösteriyorlar. Boş buldukları sokaklarda tezgâhlarını açan esnaf, eski Malatya’yı aradıklarını söylediler.

“ENKAZ İÇERİSİNDE ALIŞVERİŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şehrin eski günlerine dönmesini isteyen vatandaş Esra Kayın,

“Enkaz içerisinde alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Her gün çıktığımız sokakları artık tanıyamaz hale geldik. Esnafın da işi zor burada, enkaz içinde ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar. Hayat zaten zordu, Malatyalılar için daha da zorlaştı. İnşallah o güzel eski günlere kavuşuruz”

şeklinde konuştu.

“TOZ DUMAN ALTINDA İŞ YAPMAK KOLAY DEĞİL”

Çarşı merkezde boş bulduğu bir alanda tezgâh açan esnaf Mehmet Zorlu,

“Depremlerden önce Söğütlü Cami’nin arkasında dükkânımız vardı. Depremlerle birlikte yıkılınca biz de çareyi boş alanda tezgâh açarak bulduk. Enkazın içerisinde toz duman altında iş yapmak kolay değil ama eve ekmek götürmek zorundayız. ‘Fiyatlar aldı başını gidiyor’ diye enflasyondan şikâyet ederdik, şimdi elimizde dükkânımız bile kalmadı. Her halimize çok şükür. İyi şartlarda iş yapamazsak da hiç olmazsa evimize ekmek götürebiliyoruz”

sözlerini kullandı.