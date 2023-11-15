Malatya’nın Sultanları Ankara’dan mutsuz ayrıldı

TVF KFC Kadınlar 1 Ligi'nde Malatya’yı temsil eden Nicer Hotel Voleybol ligin yedinci haftasında zorlu Ankara deplasmanından 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maça çok iyi başlayan takım ilk seti 25-18 aldı. İkinci seti ev sahibi İlbank 27-25 aldı. Üçüncü set 25-19 temsilcimiz lehine sonuçlandı. Şansın ev sahibi takım tarafında olduğu dördüncü set 25-20 sonuçlandı. Tayberek seti 15-6 bitince temsilcimiz sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Nícer Hotel Voleybol aldığı bu sonuçla ligte 10 puanla altıncı sırada yer aldı. Temsilcimiz 19 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Muhammed Ali Clay Spor salonunda yine Ankara temsilcisi İba Kimya Ted Kolejiyle konuk edecek.

Kaynak: BÜLTEN