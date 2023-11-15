Zabıtadan marketlere denetim

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Haftalık ve aylık rutin denetimlerin yanı sıra günlük denetimlere de ağırlık veren ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan zincir marketlere yönelik halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimleri sürdürüyor.

Denetimler kapsamında raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını, ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, hijyen kurallarına uygunluğu konusunda da işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı