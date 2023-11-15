Zabıtadan marketlere denetim

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Haftalık ve aylık rutin denetimlerin yanı sıra günlük denetimlere de ağırlık veren ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan zincir marketlere yönelik halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimleri sürdürüyor.
Denetimler kapsamında raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını, ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, hijyen kurallarına uygunluğu konusunda da işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.