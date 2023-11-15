Depremzede öğrenciler Ordu'da stres attı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden gelen depremzede öğrencileri ağırladı. Öğrenciler, Ordu’nun doğal güzellikleri eşliğinde 3 gün boyunca çeşitli gezi ve etkinliklere katıldı.

Adıyaman Gölbaşı Fen Lisesi öğrencileri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in davetlisi olarak Ordu’ya geldi. Öğrenciler 3 gün boyunca şehrin eşsiz doğasını yerinde görme imkanı elde etti. Öğrenciler, denizden bin 200 metre yükseklikte olan ve Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olma özelliğine sahip Ulugöl Tabiat Parkı’nda kano keyfini yaşayarak, sonbahar esintileri altında doğa yürüyüşü ve yaylada kamp yaparak 3 gün geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda öğrenci ve öğretmenleri ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, birliğin, beraberliğin bugünlerde ihtiyaç olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren tüm ekip, personel ve yardımlar ile deprem bölgesine intikal ettiklerini belirterek,

“Yaraların hızla sarılması ve şehirlerin yeniden inşası noktasında elimizden gelenleri yaptık. Adıyaman bizim kardeş şehrimiz. Sizler de geleceğimizin teminatı bizim için değerli öğrencilersiniz. Sizleri burada ağırlamak bizim için önemli. İnanıyorum ki tekrar Ordu’ya geldiğinizde her zaman gelebileceğiniz ve size daima açık olan bir kapı var”

diye konuştu.

3 gün boyunca Ordu’da birbirinden değişik aktivitelerde bulunan öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaret sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, öğrencilere hediye takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı