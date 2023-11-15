O şehirde uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerince Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe'de düzenlenen operasyonlarda, 1,04 esrar, 1 gram eroin, 1,11 gram kokain ve 108,48 gram bonzai madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı