Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Demir’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi Şahbaz Sokak No: 30 Battalgazi / Malatya
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Veysel Altıner’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Tahir Abacı Sokak No: 8/10 Yeşilyurt / Malatya
97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Gürbüz’ün taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Vahap Gögen Sokak Gürbüz Apartmanı No:49/1 Battalgazi/Malatya
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Kunduracı’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi Seyhan Semercioğlu Caddesi Gülbircan Konutları No:2/5 Yeşilyurt/Malatya
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Güneş’in taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi Papatya Sokak No: 1 Battalgazi / Malatya
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rıza Taş’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi Hayal Sokak Başkent 2 Konutları Yeşilyurt / Malatya
77 yaşında vefat eden ve Karaterzi Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Evsen’in taziye adresi: Karaterzi Mahallesi Doğanşehir / Malatya
83 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hatice Yiğit’in taziye adresi: Konak Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
81 yaşında vefat eden ve Ağılbaşı Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Süleyman Kılınç’ın taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi Darende / Malatya
89 yaşında vefat eden Konacık Köyü Baskil Mezarlığına defnedilen Memet İkis’in taziye adresi: Konacık Köyü Baskil / Elazığ
81 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İnsaf Önver’in taziye adresi: Bahri Mahallesi Akçadağ/Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.