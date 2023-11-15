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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Demir’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi Şahbaz Sokak No: 30 Battalgazi / Malatya

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Veysel Altıner’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Tahir Abacı Sokak No: 8/10 Yeşilyurt / Malatya

97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Gürbüz’ün taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Vahap Gögen Sokak Gürbüz Apartmanı No:49/1 Battalgazi/Malatya

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Kunduracı’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi Seyhan Semercioğlu Caddesi Gülbircan Konutları No:2/5 Yeşilyurt/Malatya

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Güneş’in taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi Papatya Sokak No: 1 Battalgazi / Malatya

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rıza Taş’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi Hayal Sokak Başkent 2 Konutları Yeşilyurt / Malatya

77 yaşında vefat eden ve Karaterzi Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Evsen’in taziye adresi: Karaterzi Mahallesi Doğanşehir / Malatya

83 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hatice Yiğit’in taziye adresi: Konak Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

81 yaşında vefat eden ve Ağılbaşı Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Süleyman Kılınç’ın taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi Darende / Malatya

89 yaşında vefat eden Konacık Köyü Baskil Mezarlığına defnedilen Memet İkis’in taziye adresi: Konacık Köyü Baskil / Elazığ

81 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İnsaf Önver’in taziye adresi: Bahri Mahallesi Akçadağ/Malatya.”

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Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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