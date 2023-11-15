Yapılan itirazlar komisyonca uygun görüldü

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 6. birleşimi 15 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı’nda Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

ÜÇ PARSEL UYGUN GÖRÜLDÜ

Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 3. Etap Hıroğlu Mahallesi Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi komisyonca uygun görüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre:

“Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesi 3. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'na yönelik askı süresince yapılan itirazlar; Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin kararı ile değerlendirilmiştir. Yeşilyurt Belediye Meclis kararının, planlama kriterleri, şehircilik ilkeleri ve üst ölçek plan kararlarına uygun olduğu değerlendirildiğinden, itiraz değerlendirme ve değişikliklerin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulü ve alanda yer alan 254 ada 13, 14, 15 numaralı parsellerin Büyükşehir Belediye Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

ASKI SÜRESİNCE YAPILAN İTİRAZLAR KABUL EDİLDİ

Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde yer alan 2. Etap Mollakasım Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ilçe belediyesine askıya çıkarılmış olup, askı sürecinde yapılan itirazlar Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin kararı ile değerlendirildi. Buna göre:

“Yeşilyurt İlçesi Mollakasım Mahallesi 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'na yönelik askı süresince yapılan itirazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 04.10.2023 tarih ve 174 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir. Yeşilyurt Belediye Meclis kararının, planlama kriterleri, şehircilik ilkeleri ve üst ölçek plan kararlarına uygun olduğu değerlendirildiğinden, itiraz değerlendirme ve değişikliklerin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulü ve 319 ada 33 numaralı parselin Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi komisyonca uygun görüldü.”

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının 7. birleşiminin ise 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.