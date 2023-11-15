6 Şubat’ta MEAH’de neler oldu? O dakikalar anbean canlandırıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) bir tatbikat düzenledi. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde neler yaşandığını konu edinen tatbikat dün Başhekimlik binası önünde düzenlendi. Tatbikata Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Hasan Gökçe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Halime Akyüz, Başhekim yardımcıları ve hastane personelleri katıldı.

Tatbikat öncesi bir açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, insan ve doğa kaynaklı afetlerin nerede, nasıl ve ne zaman olacaklarının belli olmadan yıllar boyu süregeldiğini ifade etti.

“HAYATİ BİR ROL ÜSTLENİRLER”

Afetlerde en çok zarar görenlerin insanlar olduğunu kaydeden Sinanoğlu,

“Yaralanan her insan mutlaka ilk iş olarak hastanelere akın edecektir. Bu nedenle hastanemiz afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı olmalıdır. Hastaneler afet yönetimi içinde özel bir öneme sahiptir. Doğa ve teknoloji kaynaklı olayların hepsinin insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı birçok etkisi vardır. Sağlık sistemleri bu etkilere müdahale etmek açısından hayati bir rol üstlenirler. Buna ek olarak toplumu etkileyen olay ne olursa olsun, sağlık sistemleri bundan nasıl etkilenirse etkilensin, bir taraftan rutin sağlık hizmetleri de devam etmek zorundadır. Dolayısı hastanemizde bu durumlara karşı Hastane Acil ve Afet Durum Planı (HAP) yapılmıştır. Hastanemizde her an afet olacakmış gibi Acil durum ekibi, kırmızı kod ekibi, teknik ve özel güvenlik ekipleri sürekli eğitim ve uygulamalı tatbikatlarla personel her an hazır vaziyette bulunmaktadırlar. Hastanelerde sunulan hizmet hayati öneme sahiptir. Hastaneler afet dönemlerinde hem rutin işlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek hem de gelen afetzede ve yaralıların artan talebi ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Şimdi gerçekleştireceğimiz tatbikat da katılması planlanan Destek Çözüm Ortakları ile yapılacak olan Malatya için genişletilmiş Deprem Senaryosu 06 Şubat 2023 saat 04.17’de hastanemizde bire bir yaşadığımız, gözlemlediğimiz üstün gayretlerimizle üstesinden gelme potansiyelimiz ve bu çerçevesinde daha iyi nasıl yapılabilirliğini her yıl planlanan tatbikatlarla pekiştirerek Hastanemizin imkan ve kabiliyetleri değerlendirilmekte personelimiz bilgilendirilmektedir. Afetlerin sadece Tatbikatlarda kalması temennisi ile tatbikatı düzenleyen emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim”

şeklinde konuştu.

“NE KADAR HAZIRLIKLI OLDUĞUMUZU GÖRDÜK”

Tatbikat sonrası bir açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Hasan Gökçe ise, gerçekleştirdikleri tatbikat ile afet ve acil durumlara ne kadar hazırlıklı olduklarını gördüklerini belirtti.

6 Şubat depreminde sağlık çalışanlarının ellerinden geldiğince vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Gökçe,

“Türkiye Afet Müdahale programı kapsamında hastanemizde afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacı ile bir tatbikat gerçekleştirdik. Yakın tarihte 8 ay kadar önce şubat ayında acı tecrübeler edindik. O zamanda destek ve çözüm ortaklarımızla beraber daha önce yaptığımız tatbikatlar ve çalışmalar neticesinde herhangi bir afet ve acil duruma ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gördük. En büyük tatbikat aslında 6 Şubat’ya yüzyılın felaketi olarak değerlendirdiğimiz maalesef ki Kahramanmaraş merkezli depremdi. O zaman da birçok vatandaşımız enkaz altında kalarak yaralandı. Hazırlıklı olmamız sayesinde hem destek çözüm ortaklarımız hem de sağlık çalışanlarımız sayesinde elimizden geleni yaptığımızı, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmadığını düşünüyoruz. Bugün bu tatbikatı yapmamızın esas nedeni de Allah göstermesin bir daha böyle bir afet veya acil durum olduğunda hazırlıksız yakalanmamak ve olabilecek ikincil afetler ve yaralanmalar durumunda neler yapabileceğimi ve nasıl daha iyi müdahale edebileceğimiz belirlemek. Tek temennimiz ve duamız bu edindiğimiz tecrübelerin tatbikatlarda kalması, böyle afetlerle tekrar karşılaşmamak”

ifadelerine yer verdi.

Tatbikat kapsamında oluşturulan senaryoya göre Malatya’nın güneyinden geçen Doğu Anadolu Fayı’nın, Hazar-Sincik hattında 15 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00’da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

YANGIN SİRENLERİ ÇALMAYA BAŞLADI

Deprem sonrası hastanede büyük bir panik ve korku yaşandığının anlatıldığı tatbikatın senaryosu şöyle:

“Deprem sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde duvarlarında çatlaklar olduğu ve A-B-C ve D-E-F bloklarının servis geçiş hollerindeki dilatasyon levhaların ayrılması üzerindeki seramik ve beton yapıların yerlerinden çıkması ayrıca A-B-C blok 7. katta ki tavanda yangın springleri bulunan su tesisat hatları arızalardan dolayı alt katlara doğru MEAH 1. katta Dahiliye Yoğun Bakım biriminde tavanlardan su sızıntıları akmaya baslamış ve su birikintileri oluşmuştur. MEAH -2. katta sarf depoda bulunan rafların personelin üzerine düşmesi 1 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir (Yaşanmış bir olay). Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 3. kat da bulunan klima santrali dairesinde sarsıntı nedeni ile elektronik panolarında yangın çıkması sonucu iki teknik personel ağır yaralanmıştır. Deprem hastanenin tüm servis ve birimlerde panik ve kargaşaya yol açmıştır. Deprem sonrası çıkan yangında, Yangın Duman ve ihbar Sensörlerinin devreye girmesiyle yangın sirenleri çalmaya başlamıştır. Yangını ilk teknik personel görmüştür dahili telefondan kırmızı kod (4444) santrali arayarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 3. kat klima dairesinde yangın ihbarında bulunmuştur. Santral görevlisi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 3. kat Klima Dairesi yangın çıktığı anonsunu 3 defa tekrarlayarak tüm hastaneye duyuru yapmıştır. Kırmızı kodun tüm personele anonsla hastanemiz SMS nodülüyle GSM telefonları ile bildirilmesi sağlanmıştır. Anonsu duyan teknik servis 3. kattaki elektrik ve gaz sistemini devre dışı bırakmıştır. Hastaneye gelen Sivil Savunma ve HAP Ofis Birimi Santralden bilgi alarak Başhekime durum bilgisi verilmiştir. O sırada santral personeli 112 numaralı telefonu arayarak İtfaiye, UMKE ve AFAD kurumlara yangın ve deprem hakkında bilgilendirme yapmıştır. Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı (Başhekim) Olay Yönetim ekibini acilen yetişkin acil sorumlu odasında toplayarak Hastane Afet Planı 4. seviyede aktive edilerek mor kod, yangın için kırmızı kod, tahliyeler için ise sarı kod verilmiştir.

ÖNLEM ALINMASI SAĞLANMIŞTIR

Gelen bilgiler doğrultusunda hareket edilerek personel görevlerini yapmaktadır. Hastane Afet Planındaki (HAP) görevlilere telefon ve SMS aracılığıyla haber verilerek hastaneye gelmeleri sağlanmıştır. Bu sırada HAP da kullanılan formlar düzenli olarak tutularak kayıt altına almıştır. Malatya İl Sağlık ve Halk Sağlık Müdürlüğü binaları ağır hasarlı olduğundan dolayı Afet koordinasyon çalışmalarını Malatya Eğitim Hastanemiz toplantı salonunda yürütmüşlerdir. Hastane yangın otomasyon sistemi devreye girerek yangın mahallindeki algılayıcılar tarafından algılanıp söndürme sisteminden yangın mahalline otomatik temiz gazlı söndürme sistemi devreye girmiş olup springlerden su püskürtülmektedir. Yangın bölgesine en yakın teknik personel ve güvenlik personeli ile birlikte yangın mahalline, yangın söndürme tüpleri ile müdahaleye başlamışlardır. İtfaiye gelince yangınla mücadele itfaiyenin emrine girerek devam ettirilmiştir. Kadın Doğum ve Çocuk hastanesi 3. kat klima dairesindeki 2 ağır yaralının tahliyeleri için 3. kat teras alanından vertikal (dikey) tahliyenin yapılacağı belirtilerek hazırlıklar hızlı bir şekilde başlamıştır.

“SİVİL ARAÇLARLA SÜREKLİ YARALI GELMEKTE”

Hastaneye AFAD, UMKE ve itfaiye timleri gelerek Olay Yönetim Ekibinden bilgi alarak hazırlıklar için planlama yapmışlardır. Tüm personel ile yardıma gelen diğer HAP görevli kişiler için kişisel koruyucu ekipmanlar dağıtılarak önlem alınması sağlanmıştır. Tahliyeyi yapacak personele tulum, eldiven, cerrahi maske siperlik ve bone kullanacak olup eksik olanlar diğer servislerden acil istenmiştir. MEAH, A-B-C ve D-E-F Blok da teknik birim tarafından su sızıntıları, elektrik ve gazlı sistemler kontrol altına alındıktan sonra Yoğun Bakım Birimleri öncelikli olarak hastane dışında bulunan uygun bir alana tahliye edilmektedirler. Tahliye için servis hollerinde bulunan yatakların geçişini engelleyen dilatasyon alanlar teknik servis birimince düzenlenip acil durum asansör kullanılacak olup hastalar triyaj yapılarak tahliye edilmektedir. Hastanemiz bünyesinde bulunan Yetişkin ve Çocuk Acil birimlerine ambulanslarla ve sivil araçlarla sürekli yaralı gelmektedir. Hastane dışında trafik akışı için güvenlik ve emniyet birimlerince düzenlemeler yapılmaktadır. Acil servis triyaj alanları için sürekli malzeme ile personel desteği oluşturulmaktadır. Hastanemizde hasar tespit çalışmaları için destek çözüm ortakları ile çalışmalar başlatılmıştır. Tahliyeler önce triyaj alanına sonra TUN çadırına sevk edilmiştir. Tahliyelerin tamamlanmasından sonra itfaiyenin yangını tamamen kontrol altına alındığı belirtilmiş, tehlikenin bertaraf edildiği olay yönetim merkezine bildirilmiştir. Olay yönetim ekibi olay yerinde yaptığı incelemede herhangi bir olumsuz durum olmadığı için HAP Başkanına bilgi verilerek yeşil kod verilerek HAP sonlandırılmıştır.”

Tatbikat gereği Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün hazırladığı yangın tavasında temsili yangın çıkarılarak, yangına nasıl müdahale edileceğini tatbik edilerek söndürme işlemi gerçekleştirildi.