“Diyabet oranı en yüksek il Malatya”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile hastane poliklinik girişinde bir stant kuruldu. Vatandaşların kan şekeri ölçüldüğü programda, diyabet hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Diyabet hastalığına dikkat çekmek için her yıl kasım ayının 14’ü diyabet günü olarak kabul edilir. Diyabet Günü kapsamında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Orhan Yücel, Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Lezan Keskin, asistanlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“ÖLÜMCÜL OLARAK SONUÇLANABİLMEKTEDİR”

Etkinlikte konuşan ve vatandaşların Diyabet Gününü kutlayan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Lezan Keskin,

“Diyabet ilimizde, ülkemizde ve dünyada sıklığı giderek artan ve ciddi uzun süreli bakım gerektiren kronik bir hastalıktır. Kanda şeker yükseldiği zaman bizim için en önemli şey vücudun diğer organlarına vermiş olduğu hasarlardır. Bunlar dolaşan kan ile birlikte ulaştığı her noktada göz, kalp, böbrek ve sinir sistemi sıkıntılarına yol açarak maalesef ölümcül olarak sonuçlanabilmektedir. Burada güzel olan şu ki kan şekerini kontrol altına aldığımız zaman bunların tamamen önüne geçebiliyoruz. Özellikle yaşam tarzı değişikliği uygun diyet ve uygun egzersizlerle birlikte ilaç tedavisinin devamlılığı ve doktora uygun zamanlarda kontrol ile birlikte kan şekeri düzenliliği kişinin hayatını hem süre olarak hem de kalite olarak uzatmaktadır”

şeklinde konuştu.

“EN YÜKSEK OLDUĞU İL MALATYA”

Etkinlikte asistanlar üzerinde mavi halka bulunan kıyafetler giyerken, mavi renk ve halkanın önemi hakkında bilgi veren Keskin,

“Mavi renk gökyüzünü, halka ise birlik ve beraberliği temsil ediyor. İşbirliği bizim için son derece önemli. Türkiye’de diyabet oranı yaklaşık yüzde 12-13 civarında ama Malatya’da yüzde 21 yani yaklaşık olarak her 5 kişiden birisi diyabet hastası. Türkiye’de diyabet oranının en yüksek olduğu il Malatya. Diyabet stres, enfeksiyon ve travma ile birlikte artar. Bununla beraber anne ve babadan kalan genetik bir miras varsa bu da stres, enfeksiyon ve travma ile desteklenirse diyabetin açığa çıkma oranı artar. Daha az diyabetin olduğu ve daha sağlıklı günler temenni ediyorum”

ifadelerine yer verdi.