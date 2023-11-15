Gece Malatya’yı korkutan depreme uzman yorumu

Malatya'da AFAD verilerine göre, saat 05.14'te Battalgazi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 7 kilometre olarak hesaplandı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem saat 05.14'te Topsöğüt merkezli 3.3 büyüklüğünde oldu. Derinlik ise 5 kilometre olarak hesaplandı. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku yaşadı.
Peki uzmanlar bu depreme ne dedi. Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, gece Malatya’yı korkutan depremi değerlendirdi.
Malatyalı Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Seyituşağı'nda olan 3 büyüklüğündeki deprem Çöşnük Fayı’nın Yeşilyurt kolunda oldu. Artçı bir deprem. Depremler doğuya doğru devam edebilir. Bugün Topsöğüt’te olan 3.4 büyüklüğündeki deprem Çöşnük Fayı'nda oldu. Artçı bir deprem. Artçılar devam edebilir.” ifadesini kullandı.
Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, artçı depremlerin Malatya’da devam edeceğine dikkat çekerek depremlerin şehrin doğusuna kaydığını ifade etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.