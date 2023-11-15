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Gece Malatya’yı korkutan depreme uzman yorumu

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Malatya'da gece saat 05.14'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi farklı veriler bildirdi. Peki uzmanlar bu depreme ne diyor?
Gece Malatya’yı korkutan depreme uzman yorumu mask
Gece Malatya’yı korkutan depreme uzman yorumu
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Malatya'da AFAD verilerine göre, saat 05.14'te Battalgazi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 7 kilometre olarak hesaplandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem saat 05.14'te Topsöğüt merkezli 3.3 büyüklüğünde oldu. Derinlik ise 5 kilometre olarak hesaplandı. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku yaşadı.

Peki uzmanlar bu depreme ne dedi. Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, gece Malatya’yı korkutan depremi değerlendirdi. 

Malatyalı Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Seyituşağı'nda olan 3 büyüklüğündeki deprem Çöşnük Fayı’nın Yeşilyurt kolunda oldu. Artçı bir deprem. Depremler doğuya doğru devam edebilir. Bugün Topsöğüt’te olan 3.4 büyüklüğündeki deprem Çöşnük Fayı'nda oldu. Artçı bir deprem. Artçılar devam edebilir.” ifadesini kullandı.

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, artçı depremlerin Malatya’da devam edeceğine dikkat çekerek depremlerin şehrin doğusuna kaydığını ifade etti.

 

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Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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